У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли: в чому причина
Фото: у Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли (УНІАН)
У Полтавській області, на території Миргородської та Лубенської громад сьогодні проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області скоротили час комендантської години.
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