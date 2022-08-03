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У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли: в чому причина

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Полтавська область, Середа 03 серпня 2022 08:26
У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли: в чому причина Фото: у Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області, на території Миргородської та Лубенської громад сьогодні проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській області скоротили час комендантської години.

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