В Полтавской области разоблачили военнослужащих, которые воровали топливо с боевых самолетов

В Полтавской области полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов. Им грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Установлено, что группа военнослужащих организовала системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов. Похищенное топливо сбывали местным жителям.
Чтобы скрыть свою деятельность, в официальные документы вносили недостоверную информацию относительно количества израсходованного топлива во время полетов.
17 июня правоохранители разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина – 2 тысяч литров.
Кроме того, провели 25 санкционированных обысков на территории воинской части и по местам проживания фигурантов.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины.