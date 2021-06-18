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В Полтавской области разоблачили военнослужащих, которые воровали топливо с боевых самолетов

Автор: РБК-Украина

В Полтавской области полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов. Им грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Установлено, что группа военнослужащих организовала системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов. Похищенное топливо сбывали местным жителям.

Чтобы скрыть свою деятельность, в официальные документы вносили недостоверную информацию относительно количества израсходованного топлива во время полетов.

17 июня правоохранители разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина – 2 тысяч литров.

Кроме того, провели 25 санкционированных обысков на территории воинской части и по местам проживания фигурантов.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины.

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