У Полтавській області викрили військовослужбовців, які крали паливо з бойових літаків

В Полтавській області поліцейські викрили групу військовослужбовців у розкраданні авіаційного керосину з бойових літаків. Їм загрожує покарання до 12 років тюрьми.
Про це повідомили у пресс-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Встановлено, що група військовослужбовців організувала системне розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків. Викрадене пальне збували місцевим мешканцям.
Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.
17 червня правоохоронці викрили учасників групи під час збуту чергової партії керосину – 2 тисяч літрів.
Крім того, провели 25 санкціонованих обшуків на території військової частини та за місцями мешкання фігурантів.
Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України.