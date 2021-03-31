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В Полтавской области разоблачили группировку наркоторговцев

Автор: Андрей Козловский

В Полтавской области полицейские с привлечением спецназа КОРД прекратили деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. В ее состав входили четверо жителей региона, в том числе молодая супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, наркотики фигуранты сбывали путем закладок с использованием интернет-мессенджеров. Для расчета с клиентами они использовали платежные веб-сервисы.

Также известно, что сообщники организовали нарколабораторию по изготовлению тяжелых наркотиков. Среди них: трамадол, амфетамин, метамфетамин и каннабис.

В ходе 11 обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли около 7 килограммов наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, различные образцы оружия и около 200 тысяч гривен наличных.

Если суд признает участников преступной группы виновными в совершении преступлений, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Полтавской области разоблачили группировку наркоторговцев (pl.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции.

Кроме того, в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которые занимались торговлей наркотиками.

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