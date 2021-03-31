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У Полтавській області викрили угруповання наркоторговців

Автор: Андрій Козловський

У Полтавській області поліцейські із залученням спецназу КОРД припинили діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків. До його складу входили четверо мешканців регіону, в тому числі молода подружня пара.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, наркотики фігуранти збували шляхом закладок з використанням інтернет-месенджерів. Для розрахунку з клієнтами вони використовували платіжні веб-сервіси.

Також відомо, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. Серед них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс.

Під час 11 обшуків за адресами проживання і в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки.

Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні злочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: у Полтавській області викрили угруповання наркоторговців (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники міліції.

Крім того, у Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, які займалися торгівлею наркотиками.

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