В Полтавской области разоблачили экс-чиновников в завладении госсредствами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники присвоили около 500 тысяч гривен

Правоохранители заподозрили двух бывших чиновников в завладении государственными средствами при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как установили следователи, бывший начальник коммунального предприятия и экс-директор одного из столичных фирм, злоупотребляя служебным положением, присвоили около 500 тысяч гривен, выделенных на проведение восстановительных работ.

"Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена", - рассказали в полиции.

Отмечается, что бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований разоблачили трех должностных лиц Львовской таможни в злоупотреблении служебным положением. Инспекторы наладили преступную схему растаможивания грузовиков MAN с занижением таможенной стоимости. Преступными действиями должностные лица нанесли свыше 2 миллионов гривен ущерба государству.