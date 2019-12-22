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У Полтавській області викрили екс-чиновників на заволодінні держкоштами

Новини » Суспільство     22.12.2019 - 14:43
У Полтавській області викрили екс-чиновників на заволодінні держкоштами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовці привласнили близько 500 тисяч гривень

Правоохоронці запідозрили двох колишніх посадовців у заволодінні державними коштами під час оплати робіт з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як встановили слідчі, колишній начальник комунального підприємства та екс-директор одного зі столичних товариств, зловживаючи службовим становищем, привласнили близько 500 тисяч гривень, виділених на проведення відновлювальних робіт.

"Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проектних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана", - розповіли в поліції.

Зазначається, що колишнім посадовцям повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань викрили трьох посадовців Львівської митниці у зловживанні службовим становищем. Інспектори налагодили злочинну схему розмитнення вантажівок MAN із заниженням митної вартості. Злочинними діями посадовці нанесли понад 2 мільйони гривень збитків державі.

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