В Полтавской области произошел взрыв в жилом доме

В Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 24 декабря в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района.

Взрывом и огнем был уничтожен жилой дом.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.

К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники 2-й Государственной пожарно-спасательной части и Малоперещепинской местной пожарной охраны. Убытки и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в городе Лебанон штата Нью-Гэмпшир, США произошел взрыв в гостинице, в результате которого пострадали десять человек. Причиной пожара и последовавшего за ним взрыва пока не известна. В результате происшествия пятиэтажное здание было сильно повреждено.

Кроме того, в Подольском районе столицы произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.