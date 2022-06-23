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В Полтавской области проходят учения. Жителей предупредили о взрывах и стрельбе

Новина українською →
Полтава, Четверг 23 июня 2022 11:20
В Полтавской области проходят учения. Жителей предупредили о взрывах и стрельбе Фото: украинская артиллерия (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 23 июня, в Миргородской общине Полтавской области пройдут учения. Жителей региона предупреждают о взрывах и стрельбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Сегодня, 23 июня, обучающие стрельбы в Миргородской общине. Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области произошел двойной подрыв на минах. В результате происшествий один человек погиб.

Кроме того, в Винницкой области лесники обнаружили российскую ракету "Калибр", которую украинская система ПВО сбила еще месяц назад.

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