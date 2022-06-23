В Полтавской области проходят учения. Жителей предупредили о взрывах и стрельбе

В четверг, 23 июня, в Миргородской общине Полтавской области пройдут учения. Жителей региона предупреждают о взрывах и стрельбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Сегодня, 23 июня, обучающие стрельбы в Миргородской общине. Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - говорится в сообщении.