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У Полтавській області проходять навчання. Жителів попередили про вибухи і стрілянину

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Полтава, Четвер 23 червня 2022 11:20
У Полтавській області проходять навчання. Жителів попередили про вибухи і стрілянину Фото: українська артилерія (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 23 червня, у Миргородській громаді Полтавської області пройдуть навчання. Жителів регіону попереджають про вибухи і стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Сьогодні, 23 червня, навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумській області стався подвійний підрив на мінах. В результаті подій одна людина загинула.

Крім того, у Вінницькій області лісники виявили російську ракету "Калібр", яку українська система ППО збила ще місяць тому.

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