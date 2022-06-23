У Полтавській області проходять навчання. Жителів попередили про вибухи і стрілянину
Фото: українська артилерія (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
У четвер, 23 червня, у Миргородській громаді Полтавської області пройдуть навчання. Жителів регіону попереджають про вибухи і стрілянини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Сьогодні, 23 червня, навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Сумській області стався подвійний підрив на мінах. В результаті подій одна людина загинула.
Крім того, у Вінницькій області лісники виявили російську ракету "Калібр", яку українська система ППО збила ще місяць тому.
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