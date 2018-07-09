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В Полтавской области прогремел взрыв, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 15:13
Иллюстративное фото (dp.informator.ua)
Иллюстративное фото (dp.informator.ua)

Мужчина получил ранение ноги

В Глобинском районе (Полтавская область) прогремел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Так, сегодня, 9 июля, жительница одного из сел Глобинского района сообщила, что в ее дворе произошел взрыв.

В полиции сообщают, что один из жителей села бросил во двор женщины неизвестный предмет, похожий на гранату. В результате взрыва указанный мужчина получил ранение ноги, больше никто не пострадал.

"Специалисты-взрывотехники ГУНП в Полтавской области устанавливают, какой именно предмет взорвался", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Флорино Бершадского района (Винницкая область) в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции.

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Теги публикации: Полтавская область, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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