В Полтавской области прогремел взрыв, есть пострадавший

Мужчина получил ранение ноги

В Глобинском районе (Полтавская область) прогремел взрыв, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Так, сегодня, 9 июля, жительница одного из сел Глобинского района сообщила, что в ее дворе произошел взрыв.

В полиции сообщают, что один из жителей села бросил во двор женщины неизвестный предмет, похожий на гранату. В результате взрыва указанный мужчина получил ранение ноги, больше никто не пострадал.

"Специалисты-взрывотехники ГУНП в Полтавской области устанавливают, какой именно предмет взорвался", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Флорино Бершадского района (Винницкая область) в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции.