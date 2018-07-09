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Интервью

В Винницкой области в результате взрыва гранты ранен полицейский

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 14:09
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Сотрудник полиции получил ранение во время задержания местного жителя

В селе Флорино Бершадского района (Винницкая область) в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции. Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Как сообщается, на железнодорожной станции неизвестный угрожал людям гранатой. Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату.

"В результате ранения получил начальник группы Василий Ткач. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан, им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

При осмотре места происшествия взрывотехники и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины).

 

Фото: место происшествия 

Задержанному грозит от девяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в частный дом неизвестный бросил гранату. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее также сообщалось, что во Львове в жилом доме взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

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Теги публикации: граната, Винницкая область, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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