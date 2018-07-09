У Полтавській області прогримів вибух, є постраждалий

Чоловік отримав поранення ноги

У Глобинському районі (Полтавська область) прогримів вибух, у результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Так, сьогодні, 9 липня, мешканка одного із сіл Глобинського району повідомила, що у її дворі стався вибух.

У поліції повідомляють, що один з мешканців села кинув у двір жінки невідомий предмет, схожий на гранату. У результаті вибуху вказаний чоловік отримав поранення ноги, ніхто зі сторонніх осіб не постраждав.

"Фахівці-вибухотехніки ГУНП в Полтавській області встановлюють, який саме предмет вибухнув", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у селі Флорино Бершадського району (Вінницька область) у результаті вибуху гранати постраждав співробітник поліції.