У Полтавській області проблеми зі зв'язком після відключення електропостачання

У Полтавській області через перепади напруги вийшов з ладу регіональний вузол зв'язку оператора lifecell. Крім того, у оператора "Київстар" є перебої зі зв'язком у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram-каналі .

За його даними, приблизно на половині території області відсутній зв'язок та інтернет мобільного оператора lifecell. "Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол зв'язку цього оператора. В другій половині дня інтернет і зв'язок lifecell мають повністю відновити", - повідомив Лунін.

Крім того, у оператора Київстар є перебої зі зв'язком у двох локаціях Полтави, "але протягом найближчої години проблеми також мають усунути", додав він.