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В Полтавской области подтвердили 30 случаев "Дельта"-вируса

Автор: РБК-Украина

Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине. В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которое может спровоцировать новый штамм "Дельта". Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, 13 августа в Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".

Кроме того, в Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка.

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Коронавирус "Дельта"Полтавская область