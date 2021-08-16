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В Полтавській області підтвердили 30 випадків "Дельта"-вірусу

Автор: РБК-Україна

Штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Україні. У Полтавській області підтвердили вже 30 випадків.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Полтавської ОДА.

"30 випадків "Дельти" в Полтавській області. 11 з них - у Полтавській громаді", - сказали у прес-службі.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я готується до нової хвилі коронавірусу в Україні, яку може спровокувати новий штам "Дельта". Міністерство, зокрема, оновлює стандарт лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, 13 серпня у Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта".

Крім того, у Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини.

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Коронавірус "Дельта"Полтавская область