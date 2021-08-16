В Полтавській області підтвердили 30 випадків "Дельта"-вірусу

Штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Україні. У Полтавській області підтвердили вже 30 випадків.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Полтавської ОДА.
"30 випадків "Дельти" в Полтавській області. 11 з них - у Полтавській громаді", - сказали у прес-службі.
Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я готується до нової хвилі коронавірусу в Україні, яку може спровокувати новий штам "Дельта". Міністерство, зокрема, оновлює стандарт лікування пацієнтів з COVID-19.
Нагадаємо, 13 серпня у Сумській області зареєстрували новий штам коронавірусу "Дельта".
Крім того, у Тернопільській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини.