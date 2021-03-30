В Полтавской области на перемене умер школьник
В одной из сельских школ Лохвицкой территориальной общины (Полтавская область) на перемене умер 12-летний ученик. Инцидент уже расследуют правоохранители.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
Инцидент произошел сегодня около 11:30. О происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов.
"По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказали в полиции.
Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей произошедшего, а также изучают медицинскую документацию школьника и устанавливают обстоятельства смерти ребенка.
"Для объективного изучения обстоятельств происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Напомним, в конце января в запорожской школе внезапно перестал дышать и потерял сознание 17-летний ученик. У подростка случилась клиническая смерть.
Как писало РБК-Украина, через несколько дней после госпитализации запорожский одиннадцатиклассник скончался. Он находился в реанимации.