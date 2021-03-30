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В Полтавской области на перемене умер школьник

Новина українською → Лохвицкая ОТО, Вторник 30 марта 2021 19:14
В Полтавской области на перемене умер школьник Фото: в Полтавской области на перемене умер школьник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В одной из сельских школ Лохвицкой территориальной общины (Полтавская область) на перемене умер 12-летний ученик. Инцидент уже расследуют правоохранители.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Инцидент произошел сегодня около 11:30. О происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов.

"По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками. К сожалению, спасти мальчика не удалось", - рассказали в полиции.

Правоохранители сейчас опрашивают свидетелей произошедшего, а также изучают медицинскую документацию школьника и устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

"Для объективного изучения обстоятельств происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, в конце января в запорожской школе внезапно перестал дышать и потерял сознание 17-летний ученик. У подростка случилась клиническая смерть.

Как писало РБК-Украина, через несколько дней после госпитализации запорожский одиннадцатиклассник скончался. Он находился в реанимации.

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