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В Полтавской области отключили свет в медучреждении, где хранят Pfizer при сверхнизкой температуре

Автор: РБК-Украина

В городе Решетиловка произошло аварийное отключение электроснабжения в медицинском учреждении, где хранится вакцина от коронавируса. Для ее хранения необходимы сверхнизкие температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели получили информацию о чрезвычайной ситуации 21 июля в 19:24. Пришлось подключить переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения склада.

В 20:40 работники аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" полностью восстановили электроснабжение.

Как уточнили РБК-Украина в пресс-службе Полтавской ОГА, речь идет о вакцине Pfizer.

"Там у них есть разная вакцина, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет", - сказали в пресс-службе.

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Вакцина