RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Полтавській області відключили світло в медзакладі, де зберігають Pfizer при наднизькій температурі

Автор: РБК-Україна

У місті Решетилівка сталося аварійне відключення електропостачання у медичному закладі, де зберігається вакцина від коронавірусу. Для неї необхідні наднизькі температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Рятувальники отримали інформацію про надзвичайну ситуацію 21 липня о 19:24. Довелося підключити переносну електростанцію для забезпечення безперебійного електропостачання складу.

О 20:40 працівники аварійної бригади АТ "Полтаваобленерго" повністю відновили електропостачання.

Як уточнили РБК-Україна у прес-службу Полтавської ОДА, мова йде про вакцину Pfizer.

"Там у них є різна вакцина, і Pfizer в тому числі. З вакциною все нормально абсолютно. Там у них є і сухий лід, є і генератори, і поруч є амбулаторія, куди можна підключитися. Причин переживати немає", - сказали у прес-службі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина