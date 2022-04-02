В Полтавской области оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина .

Глава ОВА призвал жителей области не постить фото последствий вражеских ударов, сохранять спокойствие и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

По его словам, последствия вражеского удара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде", - написал в Telegram Лунин.

Напомним, в Одесской области украинские ПВО сбили ракеты, которыми враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры.

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