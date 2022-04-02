У Полтавській області окупанти завдали ракетного удару по Миргороду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна .

Глава ОВА закликав жителів області не постити фото наслідків ворожих ударів, зберігати спокій і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

За його словами, наслідки ворожого удару встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Три "прильоти "по інфраструктурі в Миргороді", - написав у Telegram Лунін.

Нагадавши, в Одеській області українські ППО збили ракети, якими ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури.

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