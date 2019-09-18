В Полтавской области объявили карантин из-за обнаруженного бешенства

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С 17 сентября в Миргороде объявили карантин

В Полтавской области в Миргороде с 17 сентября объявили карантин из-за выявления заболевания бешенством у лисицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального сайта города.

Сообщается, что после исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины подтверждено, что животное болело бешенством.

"Комиссией утверждены мероприятия по дальнейшему ограждению территории от распространения бешенства и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

Ветеринары просят жителей информировать о необычном поведение животных и сделать прививки своим любимцам.

По предварительной информации, 13 сентября, животное было обнаружено по улице Сорочинской. Она покусала трех человек в городе. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, было подтверждено, что животное болело бешенством.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины отправит в регионы первую партию вакцин против бешенства. Украина закупила более 93 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства. Первыми вакцины для профилактики бешенства получат Львовская и Тернопольская области - 956 и 375 доз соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство здравоохранения'я Украины подписало приказы о распределении вакцины против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения