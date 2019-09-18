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У Полтавській області оголосили карантин через виявлений сказ

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 13:05
У Полтавській області оголосили карантин через виявлений сказ
Ілюстративне фото (униан 430930.jpg)

З 17 вересня у Миргороді оголосили карантин

У Полтавській області у Миргороді з 17 вересня оголосили карантин через виявлення захворювання на сказ у лисиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офіційного сайту міста.

Зазначається, що після досліджень, проведених лабораторією ветеринарної медицини, підтверджено, що тварина хворіла сказом.

"Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста", - йдеться у повідомленні.

Ветеринари просять мешканців інформувати про незвичну поведінку тварин та зробити щеплення своїм улюбленцям.

За попередньою інформацією, 13 вересня, тварину було виявлено по вулиці Сорочинській. Вона покусала трьох людей в місті. Після досліджень, проведених лабораторією ветеринарної медицини, було підтверджено, що тварина хворіла сказом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України відправить у регіони першу партію вакцин проти сказу. Україна закупила понад 93 тис. доз вакцин для профілактики сказу. Першими вакцини для профілактики сказу отримають Львівська і Тернопільська області - 956 і 375 доз відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України підписало накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи

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