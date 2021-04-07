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В Полтавской области неизвестные повредили памятник хану Кубрату. Болгария резко осудила

Автор: Анастасия Рокитна

В селе Малая Перещепина (Полтавская область) неизвестные повредили мемориальный комплекс "Хану Кубрату". Они подкопали бетонную основу комплекса, в результате чего памятная стела упала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители ищут причастных к повреждению мемориального комплекса.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Фото: акт вандализма против памятника хану Кубрату (npu.gov.ua)

Вместе с тем, в Министерстве иностранных дел Болгарии засудали этот акт вандализма. На сайте ведомства заявили, что необходимо найти виновных.

"Мы ожидаем, что компетентные украинские учреждения выявят виновных в этом хулиганстве и привлекут их к ответственности", - заявили в МИД Болгарии.

Напомним, во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Кроме того, в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.

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Новости Украины вандализмБолгария
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