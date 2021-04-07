У Полтавській області вандали пошкодили пам’ятник хану Кубрату. Болгарія різко засудила

У селі Мала Перещепина (Полтавська область) невідомі пошкодили меморіальний комплекс "Хану Кубрату". Вони підкопали бетонну основу комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала.

Правоохоронці шукають причетних до пошкодження меморіального комплексу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

Фото: акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату (npu.gov.ua)

Разом з тим, у Міністерстві закордонних справ Болгарії засудали цей акт вандалізму. На сайті відомства заявили, що потрібно знайти винних.

"Ми очікуємо, що компетентні українські установи виявлять винних у цьому хуліганстві та притягнуть їх до відповідальності", - заявили в МЗС Болгарії.