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У Полтавській області вандали пошкодили пам’ятник хану Кубрату. Болгарія різко засудила

Новость на русском → Мала Перещепина, Середа 07 квітня 2021 13:01
У Полтавській області вандали пошкодили пам’ятник хану Кубрату. Болгарія різко засудила Фото: акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У селі Мала Перещепина (Полтавська область) невідомі пошкодили меморіальний комплекс "Хану Кубрату". Вони підкопали бетонну основу комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці шукають причетних до пошкодження меморіального комплексу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.

У Полтавській області вандали пошкодили пам’ятник хану Кубрату. Болгарія різко засудилаФото: акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату (npu.gov.ua)

Разом з тим, у Міністерстві закордонних справ Болгарії засудали цей акт вандалізму. На сайті відомства заявили, що потрібно знайти винних.

"Ми очікуємо, що компетентні українські установи виявлять винних у цьому хуліганстві та притягнуть їх до відповідальності", - заявили в МЗС Болгарії.

Нагадаємо, у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Крім того, у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

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