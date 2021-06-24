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В Сумской области начался ремонт дополнительных участков трассы Полтава-Сумы

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Сумы, Четверг 24 июня 2021 12:07
В Сумской области начался ремонт дополнительных участков трассы Полтава-Сумы Фото: в Сумской области начался ремонт дополнительных участков трассы Полтава-Сумиы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Подрядная организация "Автомагистраль-Юг" начала капитальный ремонт двух дополнительных участков и двух аварийных мостов в городе Тростянец Сумской области на трассе Н-12 "Сумы - Полтава". Работы выполняются по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщается на странице "Большой стройки" в Facebook.

Как отмечается, еще в прошлом году "Автомагистраль-Юг" начала ремонт 37,6 км на отдельных отрезках участка этой трассы от села Верхняя Сыроватка в направлении села Боромля.

Что касается капитального ремонта, который начался сейчас, то речь идет об отрезки трассы от Тростянца до села Климентово, а также от Тростянца в направлении города Ахтырка.

Кроме собственно дорожных работ, здесь заменят водопропускные трубы, переустроят кабели связи и линии электропередач, установят автономное освещение пешеходных переходов и сеть наружного освещения в населенных пунктах.

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Posted by Велике будівництво on Tuesday, June 22, 2021

Также дорожники начали ремонт двух мостов в Тростянце. Первый мост имеет длину 5 м и находится в аварийном состоянии. Его капитально отремонтируют.

Второй мост длиной 15,7 м, был настолько изношенным, что его решили снести и построить заново. Сейчас демонтаж уже завершен, строители забивают буронабивные сваи для возведения новой конструкции.

Трасса Н-12 - путь национального значения протяженностью почти 194 км, который соединяет Сумы и Полтаву и проходит через крупные районные центры Сумской и Полтавской области.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах в этом году восстановить в Украине 6500 км дорог.

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Полтавская область дороги
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