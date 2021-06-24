В Сумской области начался ремонт дополнительных участков трассы Полтава-Сумы

Подрядная организация "Автомагистраль-Юг" начала капитальный ремонт двух дополнительных участков и двух аварийных мостов в городе Тростянец Сумской области на трассе Н-12 "Сумы - Полтава". Работы выполняются по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщается на странице "Большой стройки" в Facebook.

Как отмечается, еще в прошлом году "Автомагистраль-Юг" начала ремонт 37,6 км на отдельных отрезках участка этой трассы от села Верхняя Сыроватка в направлении села Боромля.

Что касается капитального ремонта, который начался сейчас, то речь идет об отрезки трассы от Тростянца до села Климентово, а также от Тростянца в направлении города Ахтырка.

Кроме собственно дорожных работ, здесь заменят водопропускные трубы, переустроят кабели связи и линии электропередач, установят автономное освещение пешеходных переходов и сеть наружного освещения в населенных пунктах.

Автомагістраль-Південь: Масштабуємо відновлення автошляху Н-12 у Сумській області Масштабний проєкт відновлення... Posted by Велике будівництво on Tuesday, June 22, 2021

Также дорожники начали ремонт двух мостов в Тростянце. Первый мост имеет длину 5 м и находится в аварийном состоянии. Его капитально отремонтируют.

Второй мост длиной 15,7 м, был настолько изношенным, что его решили снести и построить заново. Сейчас демонтаж уже завершен, строители забивают буронабивные сваи для возведения новой конструкции.

Трасса Н-12 - путь национального значения протяженностью почти 194 км, который соединяет Сумы и Полтаву и проходит через крупные районные центры Сумской и Полтавской области.