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В Полтавской области мошенники от имени ОВА "собирают помощь для армии"

Фото: Дмитрий Лунин (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

На днях жители Полтавской области получили письма с просьбой о помощи для Вооруженных сил Украины. "Обращения" подделаны по образцу официального документа Полтавской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Он убеждает, что не рассылал такие документы.

"Это делают мошенники, которые будут отвечать перед законом. Соответствующие заявления уже у правоохранительных органов. Всем "дельцам" советую хорошо подумать перед тем, как заниматься настоящим мародерством", - написал глава Полтавской ОВА.

Он подчеркнул, если вам приходят подобные письма - обращайтесь в правоохранительные органы.

Напомним, СБУ разоблачила мошенническую схему в Запорожской области. Преступники звонили родным и близким военным ВСУ и предлагали "помочь" им в избавлении бойца из плена.

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