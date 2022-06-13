У Полтавській області шахраї від імені ОВА "збирають допомогу для армії"

Днями жителі Полтавської області отримали листи з проханням про допомогу для Збройних сил України. "Звернення" підроблені за зразком офіційного документа Полтавської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

Він переконує, Полтавська ОВА не розсилала такі документи.

"Це роблять шахраї, які будуть відповідати перед законом. Відповідні заяви вже у правоохоронних органів. Усім "ділкам" раджу добре подумати перед тим, як займатися справжнім мародерством", - написав голова Полтавської ОВА.

Він наголосив, якщо вам приходять подібні листи - звертайтеся до правоохоронних органів.