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У Полтавській області шахраї від імені ОВА "збирають допомогу для армії"

Фото: Дмитро Лунін (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Днями жителі Полтавської області отримали листи з проханням про допомогу для Збройних сил України. "Звернення" підроблені за зразком офіційного документа Полтавської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Він переконує, Полтавська ОВА не розсилала такі документи.

"Це роблять шахраї, які будуть відповідати перед законом. Відповідні заяви вже у правоохоронних органів. Усім "ділкам" раджу добре подумати перед тим, як займатися справжнім мародерством", - написав голова Полтавської ОВА.

Він наголосив, якщо вам приходять подібні листи - звертайтеся до правоохоронних органів.

Нагадаємо, СБУ викрила шахрайську схему в Запорізькій області. Злочинці телефонували рідним та близьким військовим ЗСУ й пропонували "допомогти" їм у визволенні бійця з полону.

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