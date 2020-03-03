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У Полтавській області мера підозрюють у розтраті понад 845 тис. гривень

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 18:09
У Полтавській області мера підозрюють у розтраті понад 845 тис. гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

У Полтавській області одного з голів міської ради підозрюють у розтраті понад 845 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, голова міськради ймовірно уклав з директором підприємства договір про будівництво спортивного майданчика, але підрядник виконав роботи не в повному обсязі та не доставив штучне покриття. Попри це, мер все одно перерахував всю суму на рахунок підрядника. Виплату грошей здійснили на підставі документів, які подав мер.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та "Службове підроблення". Матеріали по підряднику вже передали до суду.

Мера планують відсторонити від посади та обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 26 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозра одного з колишніх керівників Служби зовнішньої розвідки. Його звинувачують у розтраті 2,2 млн гривень бюджетних коштів на державних закупівлях.

Крім того, ДБР повідомило про підозру колишнього заступника глави Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в розтраті 23,7 млн гривень державних коштів.

За результатами перевірок у СІЗО прокуратура почала понад 60 кримінальних проваджень ДБР завершило досудове розслідування проти екс-замглави МНС у справі про розтрату
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