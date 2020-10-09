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В Полтавской области грузовики сливали отходы в поле

Автор: Роман Тверденко

В Полтавской области два грузовика сливали отходы в открытой местности. Полиция отправила автомобили на штрафплощадку.

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Об этом сообщает Нацполиция.

Патрулируя местность в Кременчуге полицейские обнаружили два грузовика "Краз" и "Камаз" в поле. Они, вероятно, сливали нечистоты в этой местности. Следы отходов были видны неподалеку от машин.

Правоохранители задокументировали происшествие и на время следствия отправили грузовики на штрафплощадку. Расследование идет по ч.1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Ранее сегодня сообщалось, что в Николаеве подозревают правоохранителей в пытках мужчины в отделе полиции.

Также полиция заявляла, что в Украине открыли уже почти 250 уголовных дел из-за нарушений на выборах.

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