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В Полтавской области грузовик столкнулся с поездом, задерживаются ряд рейсов

Автор: Инна Собора

В Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.

По состоянию на 06:30 задерживаются поезда:

  • №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
  • №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
  • №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск(задержка составляет 1 час 30 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
  • №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
  • №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

Обновлено

По состоянию на 7:15 задерживаются поезда:

  • № 85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);
  • № 17 Харьков - Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);
  • № 10 Мариуполь - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
  • № 38 Запорожье - Киев (задержка составила 1 час 15 минут);
  • № 41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1 час10 минут);
  • № 11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 1 час 10 минут).
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