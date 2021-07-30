В Полтавской области грузовик столкнулся с поездом, задерживаются ряд рейсов
В Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов.
Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.
По состоянию на 06:30 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
- №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск(задержка составляет 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
- №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).
Обновлено
По состоянию на 7:15 задерживаются поезда:
- № 85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);
- № 17 Харьков - Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
- № 38 Запорожье - Киев (задержка составила 1 час 15 минут);
- № 41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1 час10 минут);
- № 11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 1 час 10 минут).