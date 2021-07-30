В Полтавській області вантажівка зіткнулася з поїздом, затримуються ряд рейсів
В Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Через це затримуються ряд рейсів.
Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.
Станом на 06:30 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
- №126 Київ - Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
- №17 Харків - Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
- №41 Дніпро - Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).