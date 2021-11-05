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В Полтавской области главу ОТГ подозревают в коррупции на строительстве спорткомплекса

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Пятница 05 ноября 2021 19:24
В Полтавской области главу ОТГ подозревают в коррупции на строительстве спорткомплекса Фото: в Полтавской области главу ОТГ подозревают в коррупции на строительстве спорткомплекса (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Голову объединенных территориальных общин в Полтавской области подозревают в коррупции во время проведения ремонтно-строительных работ спортивного комплекса. Государству нанесен ущерб в размере 2 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По предварительной версии следствия, служебные лица одной из объединенных территориальных общин (ОТГ) региона заключили договор на проведение ремонтно-строительных работ спортивного комплекса. Общая стоимость договора составила 37 млн грн", - пишет пресс-служба.

Согласно результатам выполненных работ, подрядчик составил соответствующий акт, в который входило оборудование и материальные ценности. Несмотря на то, что их не поставили - служебные лица ОТГ эти акты оплатили в полном объеме.

Экспертиза подтвердила факт завышения стоимости работ и установила, что государству был нанесен ущерб в размере 2 млн гривен.

Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, главе общины грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

"Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрений другим фигурантам уголовного производства", - добавляет пресс-служба.

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Служба безопасности Украины Полтавская область
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