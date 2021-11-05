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У Полтавській області главу ОТГ підозрюють в корупції на будівництві спорткомплексу

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:24
У Полтавській області главу ОТГ підозрюють в корупції на будівництві спорткомплексу Фото: у Полтавській області главу ОТГ підозрюють в корупції на будівництві спорткомплексу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Голову об’єднаних територіальних громад у Полтавській області підозрюють у корупції під час проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Державі завдано збитків у розмірі 2 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"За попередньою версією слідства, службові особи однієї з об’єднаних територіальних громад (ОТГ) регіону уклали договір на проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Загальна вартість договору становила 37 млн грн", - пише пресслужба.

Згідно з результатами виконаних робіт, підрядник склав відповідний акт, до якого входило обладнання й матеріальні цінності, які не поставляли. Водночас службові особи ОТГ ці акти оплатили в повному обсязі.

Експертиза підтвердила факт завищення вартості робіт й встановила, що державі були завдані збитки у розмірі 2 млн гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, очільнику громади загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

"Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо оголошення підозр іншим фігурантам кримінального провадження", - додає пресслужба.

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Служба безпеки України Полтавская область
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