В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31

Движение всех поездов на протяжении этого периода тоже будет прекращен

В Полтавской области в течение двух дней, 13 и 14 апреля, будет закрыт проезд для автомобильного транспорта по дороге Р-31 Днепр-Решетиловка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"13 и 14 апреля автодорога Н-31 Днепр-Решетиловка на 128 км будет закрыта для автомобильного транспорта. Это связано с монтажом балок на путепроводе в с.Бутенки Кобелякского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут проводиться непосредственно над железнодорожными путями, поэтому движение всех поездов в течение этого периода тоже будет прекращено.

13 и 14 апреля автодорога Н-31 #Дніпро_Решетилівка на 128 км будет закрыта для автомобильного транспорта. Это пов'связано с... Опубликовано Служба автомобильных дорог в Полтавской области - официальная страница 25 март 2018 г.

Напомним, в четверг, 22 марта, проезд по автодорогам Украины было частично заблокировано в четырех областях. Причиной стали акции протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах.

Так, в Ровенской области было перекрыто движение на автодороге М-06 Киев - Чоп, км 268+180 (возле с. Головниця Корецкого р-ну). В Черкасской области на автодороге М-05 Киев - Одесса км 210+600 (м. Умань). В Тернопольской области было перекрыто движение автотранспорта на автодороге М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 172. В Хмельницкой области на автодороге М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 280+800.