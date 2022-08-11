В Полтавской области два дня подряд будут слышать выстрелы: названа причина

В Полтавской области жители будут слышать звуки выстрелов сегодня и завтра, 12 августа. Причиной тому является проведение учебных стрельб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"11 и 12 августа на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы.

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