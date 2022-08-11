ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Полтавской области два дня подряд будут слышать выстрелы: названа причина

Новина українською →
Полтавская область, Четверг 11 августа 2022 12:47
В Полтавской области два дня подряд будут слышать выстрелы: названа причина Фото: в Полтавской области два дня подряд будут слышать выстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области жители будут слышать звуки выстрелов сегодня и завтра, 12 августа. Причиной тому является проведение учебных стрельб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"11 и 12 августа на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область
NEWS
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать