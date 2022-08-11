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У Полтавській області два дні поспіль чутимуть постріли: названа причина

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Полтавська область, Четвер 11 серпня 2022 12:47
У Полтавській області два дні поспіль чутимуть постріли: названа причина Фото: у Полтавській області два дні поспіль чутимуть постріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області мешканці чутимуть звуки пострілів сьогодні та завтра, 12 серпня. Причиною тому є проведення навчальних стрільб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"11 й 12 серпня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Вишгорода найближчими днями можуть чути вибухи.

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