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Інтерв'ю

У Полтавській області четверту добу горить Лубенське сміттєзвалище

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 23:51
Фото: пожежа на сміттєзвалищі у Лубнах (poltava.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на сміттєзвалищі у Лубнах (poltava.dsns.gov.ua)

Станом на неділю, 3 червня, гасіння пожежі продовжується на площі 0,35 га

У Лубнах (Полтавська область) 31 травня виникла пожежа на міському сміттєзвалищі. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

"Продовжується ліквідація пожежі на Лубенському міському звалищі твердих побутових відходів КП «Чисте місто», що виникла 31 травня. Вогнем знищено сміття на площі 1,2 га", - йдеться у повідомленні.

Для гасіння пожежі залучене одне відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної служби, мотопомпа та 3 одиниці пристосованої техніки.

Зазначається, що станом на 20:00 суботи, 2 червня, пожежу було ліквідовано на площі 0,85 га, а у неділю, 3 червня, гасіння пожежі продовжується на загальній площі 0,35 га.

 

Фото: пожежа на сміттєзвалищі у Лубнах

Нагадаємо, згідно з повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в Україні до 4 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тож значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

 

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Теги публікації: пожежа, Полтавская область, свалка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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