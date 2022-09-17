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В Полтавской области будут раздаваться взрывы: что известно

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Полтава, Суббота 17 сентября 2022 11:18
В Полтавской области будут раздаваться взрывы: что известно Фото: в Полтавской области будут раздаваться взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области в субботу, 17 сентября, будут слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"17 сентября на территории Новоселовской и Полтавской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

Как сообщалось, в Запорожье утром 17 сентября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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