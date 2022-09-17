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У Полтавській області лунатимуть вибухи: що відомо

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Полтава, Субота 17 вересня 2022 11:18
У Полтавській області лунатимуть вибухи: що відомо Фото: у Полтавській області лунатимуть вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Полтавській області у суботу, 17 вересня, буде чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"17 вересня на території Новоселівської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Як повідомлялося, в Запоріжжі вранці 17 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Полтавская область
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