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В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: в чем причина

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Полтавская область , Вторник 30 августа 2022 08:47
В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: в чем причина Фото: В Полтавской области будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 30 августа, в Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Стрельбы будут проводиться на территории Хорольской территориальной громады.

"30 августа на территории Хорольской территориальной громады будут проводиться учебные стрельбы с 08.00 до 17.00. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

Напомним, в Полтавской области с 1 сентября увеличат продолжительность комендантского часа. Он будет длиться с 22:00 до 05:00.

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