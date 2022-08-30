У Полтавській області лунатимуть постріли: у чому причина
Фото: у Полтавській області лунатимуть постріли (Getty Images)
У вівторок, 30 серпня, в Полтавській області будуть проходити навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
Стрільби проводитимуться на території Хорольської територіальної громади.
"30 серпня на території Хорольської територіальної громади проводитимуться навчальні стрільби з 08.00 до 17.00. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.
Нагадаємо, у Полтавській області з 1 вересня збільшать тривалість комендантської години. Вона триватиме з 22: 00 до 05: 00.
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