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В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: названа причина

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Полтавская область, Четверг 18 августа 2022 12:37
В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: названа причина Фото: В Полтавской области будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 18 августа, в Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Стрельбы будут проходить на территории Лубенского территориального громады.

"18 августа на территории Лубенского территориального громады будут проводиться учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал глава ОВА.

Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.

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