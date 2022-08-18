В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: названа причина

В четверг, 18 августа, в Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram .

Стрельбы будут проходить на территории Лубенского территориального громады.

"18 августа на территории Лубенского территориального громады будут проводиться учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал глава ОВА.

Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.

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