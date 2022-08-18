У Полтавській області лунатимуть постріли: названа причина
Фото: у Полтавській області лунатимуть постріли (Getty Images)
У четвер, 18 серпня, в Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна в Telegram.
Стрільби відбуватимуться на території Лубенської територіальної громади.
"18 серпня на території Лубенської територіальної громади проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВВА.
Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.
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