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У Полтавській області лунатимуть постріли: названа причина

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Полтавська область, Четвер 18 серпня 2022 12:37
У Полтавській області лунатимуть постріли: названа причина Фото: у Полтавській області лунатимуть постріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 18 серпня, в Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна в Telegram.

Стрільби відбуватимуться на території Лубенської територіальної громади.

"18 серпня на території Лубенської територіальної громади проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВВА.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.

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Полтавская область Війна Росії проти України
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