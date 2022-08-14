В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: что известно

В воскресенье, 14 августа, в Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
Стрельбы будут проходить в Миргородской громаде.
"14 августа на территории Миргородской громаде будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - сообщил глава ОВА.
Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.
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