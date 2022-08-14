В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: что известно

Фото: в Полтавской области сегодня будут слышны выстрелы (Getty Images)

В воскресенье, 14 августа, в Полтавской области будут проходить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Стрельбы будут проходить в Миргородской громаде. "14 августа на территории Миргородской громаде будут проводить учебные стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - сообщил глава ОВА.