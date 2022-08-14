У Полтавській області лунатимуть постріли: що відомо

У неділю, 14 серпня, в Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна в Telegram .

"14 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в Полтавській області скоротили час комендантської години.

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