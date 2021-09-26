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В Полтавской области автомобиль слетел в реку, погибли три человека

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Воскресенье 26 сентября 2021 17:11
В Полтавской области автомобиль слетел в реку, погибли три человека Фото: в Полтавской области автомобиль слетел в реку (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль. Внутри были тела трех погибших мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Автомобиль LADA Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады.

Авто вытащили сегодня около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы ГСЧС.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 сентября от дежурного ГСЧС, около 17:30.

По предварительным данным, автомобить, в котором находились четверо мужчин, съехал к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других - остались в салоне.

Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: в Полтавской области автомобиль утонул в реке (mvs.gov.ua)

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