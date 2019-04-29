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В Полтавской обл. на улице взорвалась граната, есть пострадавшая

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 16:20
В Полтавской обл. на улице взорвалась граната, есть пострадавшая
Иллюстративное фото (nastol.com.ua)

В результате взрыва гранаты Ф-1, женщина получила осколочные ранения туловища и ног

В поселке Опошня Зеньковского района в результате взрыва гранаты пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Полтавской области.

По предварительной информации, женщина получила осколочные ранения туловища и ног в результате взрыва гранаты Ф-1, брошенной местным жителем на одной из улиц поселка.

"Известно, что в момент взрыва боеприпаса пострадавшая ехала по улице на мопеде. Женщине оказана медицинская помощь без госпитализации. Полицейскими задержан 35-летний житель района, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье о покушении на убийство (ст. 15 ст. 115 УК Украины). Продолжается следствие.

Ранее в Харькове на улице Старо-Григорьевской неизвестный бросил гранату в салон автомобиля, в результате чего пострадал человек.

Кроме того,  в Киеве в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажки в микрорайоне Позняки погибли 2 человек. Мужчина принес домой гранату и взорвал ее.

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